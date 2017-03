Persönliche Webseiten

Der Zentrale Informatikdienst stellt Angehörigen der Universität Wien kostenlos Datenspeicherplatz zur Verfügung, der für private Homepages und/oder Dateien genutzt werden kann (siehe auch Fileservices).

Studierende erhalten 2 GB am Fileserver und 1 GB am Webserver pro Person im Rahmen ihres u:account.

Uni-MitarbeiterInnen erhalten 10 GB am Fileserver und 1 GB am Webserver pro Person im Rahmen ihres u:account.

Richtlinien

Beim Publizieren von Webseiten auf den Servern der Universität Wien sind bestimmte Richtlinien einzuhalten. Bitte lesen Sie diese gründlich und handeln Sie entsprechend.

Publizieren für Studierende

Nachdem Sie Ihre Webseiten fertig gestellt haben, müssen Sie die HTML -Dateien auf Ihren Webspace transferieren, um sie im Internet sichtbar zu machen.

Wenn Sie in den PC-Räumen des ZID arbeiten, brauchen Sie die Dateien nur im Ordner /html/ Ihrer Z: -Platte abzuspeichern - Ihre Webseiten sind dann sofort online.

Ihrer -Platte abzuspeichern - Ihre Webseiten sind dann sofort online. Sie können Ihren Webspace auch als Netzwerklaufwerk verbinden und dann die dort befindlichen Daten wie lokale Dateien bearbeiten und speichern. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Fileservices.

Andernfalls benötigen Sie ein SSH-/SFTP-/SCP-Programm zum Übertragen der Daten (Download unter Gratissoftware). Empfohlen wird ein SSH-Programm, mit dem die Daten verschlüsselt übertragen werden.



Folgende Daten sind einzugeben:

Servername login.univie.ac.at Übertragungs- Protokoll SSH/SFTP/SCP Webseiten-Ordner

(für HMTL-, PHP- und CGI -Dateien) /html/ UserID u:account -UserID

(z. B. mustermanm87 ) Webseiten-

Adresse homepage.univie.ac.at/<UserID>

(z. B. homepage.univie.ac.at/mustermanm87 )

Ihre Webseiten sind weiterhin auch unter der Adresse www.unet.univie.ac.at/~<UserID> (z. B. www.unet.univie.ac.at/~mustermanm87 ) erreichbar.

Bitte beachten Sie: Das Löschen des html -Verzeichnisses kann die Funktionalität beeinträchtigen. Sollte die html -Verknüpfung nicht vorhanden sein oder nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Helpdesk des ZID.

Die erste Seite muss index.html , index.htm oder index.php heißen und sich im Ordner /html/ befinden.

Absolute Pfade (serverintern) finden sie auf der htaccess-Seite.

Nach geglücktem Transfer ist Ihre Seite mittels Webbrowser sofort online abrufbar.

Publizieren für MitarbeiterInnen

Nachdem Sie Ihre Webseiten fertig gestellt haben, müssen Sie die HTML -Dateien auf Ihren Webspace transferieren, um sie im Internet sichtbar zu machen.

Wenn Sie in den PC-Räumen des ZID arbeiten, brauchen Sie die Dateien nur im Ordner /html/ Ihrer Z: -Platte abzuspeichern - Ihre Webseiten sind dann sofort online.

Ihrer -Platte abzuspeichern - Ihre Webseiten sind dann sofort online. Sie können Ihren Webspace auch als Netzwerklaufwerk verbinden und dann die dort befindlichen Daten wie lokale Dateien bearbeiten und speichern. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Fileservices.

Andernfalls benötigen Sie ein SSH-/SFTP-/SCP-Programm zum Übertragen der Daten (Download unter Gratissoftware). Empfohlen wird ein SSH-Programm, mit dem die Daten verschlüsselt übertragen werden.



Folgende Daten sind einzugeben:

Servername login.univie.ac.at Übertragungs-

protokoll SSH/SFTP/SCP

Webseiten-Ordner

(für HMTL-, PHP- und CGI -Dateien) /html/ UserID u:account -UserID

(z. B. mustermanm87 ) Webseiten-

Adresse homepage.univie.ac.at/ vorname.nachname

(z. B. homepage.univie.ac.at/ max.mustermann )

Bitte beachten Sie: Das Löschen des html -Verzeichnisses kann die Funktionalität beeinträchtigen. Sollte die html -Verknüpfung nicht vorhanden sein oder nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Helpdesk des ZID.

Die erste Seite muss index.html , index.htm oder index.php heißen und sich im Ordner /html/ befinden.

Absolute Pfade (serverintern) finden sie auf der htaccess-Seite.

Nach geglücktem Transfer ist Ihre Seite mittels Webbrowser sofort online abrufbar.

Öffentliche Verzeichnisse

Uni-MitarbeiterInnen haben die Möglichkeit, ihre Homepage über das Online-Personalverzeichnis der Universität Wien der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Verwenden Sie dazu die Webmaske Eintrag ins Personalverzeichnis.

Zusätzlich steht das u:account-Adressbuch, das alle persönlichen Homepages auf homepage.univie.ac.at enthält, zur Verfügung.

Web-Features

HTML - Auszeichnungssprache zur Erstellung von Webseiten

PHP - Scriptsprache zur Erstellung dynamischer Webseiten

MySQL - Datenbank

CGI Perl - Standard für Datenaustausch, u. A. für Perl

htaccess - Konfigurationsdatei

Webstatistiken - Detaillierte Besucherstatistiken

Rechtlicher Hinweis für Betreiber von Websites: Offenlegungspflicht

Offenlegungspflicht nach § 25 MedienG

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass sich mit der am 1.7.2005 in Kraft getretenen Mediengesetznovelle 2005 rechtliche Änderungen für die BetreiberInnen/InhaberInnen von Websites ergeben haben. So gilt für Websites die Offenlegungspflicht nach § 25 MedienG.

Nach dieser Regelung sind alle Website-BetreiberInnen - also auch u:account -BenutzerInnen, welche persönliche Webseiten unterhalten - verpflichtet, folgende Angaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar auf ihren Webseiten zur Verfügung zu stellen:

BetreiberInnen-Name (bei Unternehmen die Firma) und

Wohnort (bei Unternehmen: Sitz und Unternehmensgegenstand)

Details und aktuelle Hinweise zur MedienG-Novelle finden Sie unter folgendem Link: www.internet4jurists.at.